MasterChef Türkiye'de heyecan haftanın ikinci takım oyunuyla devam ediyor. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Muratcan ve Nevzat eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. MasterChef yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir rekabetin içine girecek. Dokunulmazlığı kaybeden takım bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme potasına gidecek üçüncü ve dördüncü yarışmacıyı belirleyecek. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? İşte detaylar...