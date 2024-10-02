MasterChef'te düello heyecanı! MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Düello şeklinde oynanacak dokunulmazlık oyununda konsept, 'Ali Nazik' oldu. Yarışmacılar dört ayrı teknikte yapılacak olan yemekte; mangalda satır kıyması kebabı, mangalda kuzu şiş, saç kavurma, kıymalı kavurmadan birini seçerek yemeklerini yapacak. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, takım oyununu kim aldı? İşte 2 Ekim MasterChef Türkiye haftanın eleme adayları...
MasterChef Türkiye'de heyecan haftanın ikinci takım oyunuyla devam ediyor. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Muratcan ve Nevzat eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. MasterChef yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir rekabetin içine girecek. Dokunulmazlığı kaybeden takım bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme potasına gidecek üçüncü ve dördüncü yarışmacıyı belirleyecek. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? İşte detaylar...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, 'Ali Nazik' yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Zübeyde (Takım Kaptanı)
Emre
Onur
Kerem
Nigar
Ezgi
Hakan
Akın
Erim
Kırmızı Takım
Semih (Takım Kaptanı)
Eda
Alper
Şirin
Beyza
Kaan
Muratcan
Nevzat
Ayşe