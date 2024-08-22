MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme potasına kim gitti?
MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Takımlar kıyasıya mücadele ediyor. Mavi ve Kırmızı takım arasındaki rekabet dikkat çekerken şefler yarışmacılardan Akdeniz ülkelerinden yemekler teması ile lezzetli yemekler hazırlamalarını istedi. Peki, 22 Ağustos Perşembe dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...
Bu akşam haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynanacak. Takım oyununda Akdeniz yemekleri rüzgarı esiyor. Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya mücadele devam ederken haftanın galibi şimdiden merak konusu oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, oyunu kazanan takım açıklandı mı? İşte MasterChef 22 Ağustos dokunulmazlık oyunu kazananı...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, Akdeniz ülkelerinden yemekler yapmalarını istedi. Sonuçlar açıklandığında haberimize eklenecektir.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Bireysel dokunulmazlık kazananı belli olduğunda sizlerle paylaşacağız.
21 AĞUSTOS MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Şeflerin değerlendirmeleri sonucu haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu 4 - 3'lük skor ile kazanan Mavi Takım oldu.
21 AĞUSTOS MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Emre bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bireysel dokunulmazlığın sahibi haftanın üçüncü eleme adayı olarak Zübeyde'yi seçti. Eleme potasına giden son isim ise takım oylaması ve takım kaptanın seçimi ile Çağlar oldu.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Onur (Kaptan)
Muratcan
Semih
Eda
Nigar
Nevzat
Şirin
Beril
Hakan
Ümmühan
Kırmızı Takım
Beyza (Kaptan)
Kaan
Emre
Alper
Kerem
Ayşe
Zübeyde
Ezgi
Zeynep
Çağlar
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef'te yemeğini başarısız yaparak yarışmaya veda eden isim Deniz oldu.