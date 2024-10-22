MasterChef Türkiye'de heyecan haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile başlıyor. Kaptanlık oyununu kazanan Muratcan mavi takım kaptanı olurken, kırmızı takım kaptanı Nigar oldu. MasterChef yeni bölümünde ise, yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için tezgah başına geçiyor. Takım oyununu kaybeden ekip, bireysel dokunulmazlık oyununun ardından, eleme adaylarını belirleyecek. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 22 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...