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        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan katlanarak devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım, MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. İlk etapta şefler yarışmacılardan, 'Dünyadan acılı yemekler' yapmalarını istedi. Takım olarak en başarılı tabağı yapan taraf dokunulmazlığın sahibi olacak. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte 22 Ekim 2024 Salı MasterChef eleme potasına giden yarışmacılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 19:21 Güncelleme: 22.10.2024 - 19:21
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        MasterChef Türkiye'de heyecan haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile başlıyor. Kaptanlık oyununu kazanan Muratcan mavi takım kaptanı olurken, kırmızı takım kaptanı Nigar oldu. MasterChef yeni bölümünde ise, yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için tezgah başına geçiyor. Takım oyununu kaybeden ekip, bireysel dokunulmazlık oyununun ardından, eleme adaylarını belirleyecek. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 22 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...

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        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın birinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan ‘Dünyadan acılı yemekler’ yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri 1. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

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        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

        5

        MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

        MAVİ TAKIM

        Muratcan (Takım Kaptanı)

        Onur

        Emre

        Eda

        Şirin

        Kaan

        Akın

        6

        MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

        KIRMIZI TAKIM

        Nigar (Takım Kaptanı)

        Kerem

        Semih

        Ezgi

        Alper

        Beyza

        Erim

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2024?

        Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda MasterChef'te elenen son yarşmacı Nevzat oldu.

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