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        Haberler Bilgi Spor MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 24 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan haftanın son takım oyunu ile devam ediyor. Mavi ve kırmızı dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. Özel konukların ağırlanacağı, birbirinden zorlu yemeklerin yapılacağı programa MasterChef'in eski yarışmacıları katılıyor. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk iki dokunulmazlığını mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan; Erim, Alper, Kerem ve Semih eleme potasına giden yarışmacılar oldu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte 24 Ekim MasterChef Türkiye haftanın eleme adayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 20:55 Güncelleme: 24.10.2024 - 20:55
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        1

        MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. MasterChef'in yeni bölümünde, mavi ve kırmızı takım haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başına geçiyor. Dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan, Türkiye'nin kıyı şehirlerinden yemekler yapmalarını istedi. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme potasına kim gitti? İşte MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Şeflerin değerlendirmeleri 3. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

        5

        MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

        MAVİ TAKIM

        Muratcan (Takım Kaptanı)

        Onur

        Emre

        Eda

        Şirin

        Kaan

        Akın

        6

        MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

        KIRMIZI TAKIM

        Nigar (Takım Kaptanı)

        Kerem

        Semih

        Ezgi

        Alper

        Beyza

        Erim

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2024?

        Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda MasterChef'te elenen son yarşmacı Nevzat oldu.

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