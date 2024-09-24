MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Şefler yarışmacılardan çay saati teması ile lezzetli yiyecekler hazırlamalarını istedi. Haftanın ilk takım oyunu için kıyasıya mücadele devam ediyor. Peki, 24 Eylül Salı dokunulmazlık oyununu kim kazandı, haftanın ilk takım oyununun galibi kim oldu? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...
Haftanın ilk takım oyununda çay saati teması rüzgarı esiyor. Kırmızı ve Mavi takım kıyasıya mücadele ederken kazanan takım bugün belli oluyor. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef 24 Eylül Salı 2024 dokunulmazlık oyunu kazananı...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Açıklandığında haberimize eklenecektir.
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda en başarılı yemeği yapan Akın kaptanlık oyununu kazanarak mavi takım kaptanı oldu.
Mavi takım kaptanı Akın kırmızı takım kaptanı olarak Zübeyde'yi seçti.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Akın (Takım Kaptanı)
Eda
Alper
Semih
Kaan
Ezgi
Hakan
Erim
Bera
Nevzat
Kırmızı Takım
Zübeyde (Takım Kaptanı)
Onur
Emre
Kerem
Şirin
Beyza
Muratcan
Nigar
Ayşe