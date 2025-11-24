MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Hatırlanacağı gibi kaptanlık oyununu kazanan Murat Can mavi takım kaptanı olurken, kırmızı takım kaptanı Özkan olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım yarışmacıları haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya gelecek. Peki, MasterChef kim kazandı? 24 Kasım Pazartesi MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...