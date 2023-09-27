MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 27 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star'da eski şampiyonların yarışmaya dahil olmasıyla heyecan bir kat daha arttı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için geri sayım sürerken günün konseptinde Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yarışmacılardan, 15 dakikada soslu tavuk (acılı, köz biberli, margarita soslu tavuk) yapmalarını istedi. MasterChef yeni bölümde takımlar gruplara ayrılırken, dokunulmazlık oyunu düello şeklinde olacak. İşte 27 Eylül Çarşamba MasterChef haftanın eleme adayları...
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Kıran kırana mücadalelere sahne olacak bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında haftanın eleme adayları belli olacak. Takım oyununda gecenin konsepti soslu tavuklar oldu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 27 Eylül MasterChef All Star eleme adayları kim oldu?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan son gelişmeler....
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Jüri üyeleri yarışmacılardan15 dakikada soslu tavuk (acılı, köz biberli, margarita soslu tavuk) yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda 2. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.
MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı ikinci dokunulmazlığın sahibi olacak.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR BELLİ OLDU MU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları henüz belli oldu. İşte yeni takımlar...
Mavi Takım
Tahsin - Kaptan
Sergen
Metin
Barbaros
Ayaz
Azize
Tanya
Barış
Alican
Eda
Kırmızı Takım
Eren - Kaptan
Hasan
Kıvanç
Dilara
Tolga
Esra
Cemre
Batuhan
Uğur
Kerem