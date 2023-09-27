MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 27 Eylül MasterChef All Star eleme adayları kim oldu?

MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 27 Eylül MasterChef All Star eleme adayları kim oldu?

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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Kıran kırana mücadalelere sahne olacak bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında haftanın eleme adayları belli olacak. Takım oyununda gecenin konsepti soslu tavuklar oldu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 27 Eylül MasterChef All Star eleme adayları kim oldu?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan son gelişmeler....