MasterChef'te dokunulmazlık yarışı! 27 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın son dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya gelecek. Şefler dokunulmazlık oyunu gecesinde yarışmacılardan, "Türk mutfağına ait olduğu düşünülen, dünya mutfağından ülkemize geçmiş yemekler" yapmalarını istedi. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef eleme potasına kim gitti?" İşte 27 Eylül MasterChef Türkiye haftanın eleme adayları...
MasterChef'in yayınlanan son bölümünde yarışmacılar yılın ilk ödül oyunu için tezgah başındaydı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı gecede, Beyza ödül oyununu kazanarak 100 bin TL'nin sahibi oldu. MasterChef yeni bölümünde ise, mavi ve kırmızı takım haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanmak için mücadele verecek. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme potasına kim gitti? İşte MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, Türk mutfağına ait olduğu düşünülen, dünya mutfağından ülkemize geçen yemekler yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri 3. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?
Masterchef Türkiye'de ödül oyununun ilk turunu kazanan Kırmızı Takım oldu. Ödül oyununu kazanan ise Beyza oldu.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Akın (Takım Kaptanı)
Eda
Alper
Semih
Kaan
Ezgi
Hakan
Erim
Bera
Nevzat