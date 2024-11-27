MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başına geçiyor. Takım oyununu kaybeden ekip, bireysel dokunulmazlık oyununu ardından haftanın 2'nci eleme adayını belirleyecek. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 27 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...