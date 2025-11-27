MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Hatırlanacağı gibi yayınlanan son bölümde Murat Can yarışmaya veda eden isim olmuştu. Mavi takım kaptanı Murat Can, kaptanlığı Mert'e bıraktığını açıkladı. MasterChef'in yeni bölümünde ise yarışmacılar son takım oyununu kazanmak için tezgah başına geçiyor. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 27 Kasım Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...