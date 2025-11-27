Habertürk
        MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 27 Kasım Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 27 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan haftanın üçüncü takım oyunu ile sürüyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. Şefler yarışmacılardan, "Gala yemeği" yemeği yapmalarını istedi. Yarışmacılar, bir soğuk başlangıç, bir çorba, bir ara sıcak, bir ana yemek ve bir tatlı yapacak ve yemekleri kendi seçebilecek. Peki, "MasterChef'te dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 27 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte İşte 27 Kasım Perşembe MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2025 - 19:58 Güncelleme: 27.11.2025 - 19:58
        1

        MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Hatırlanacağı gibi yayınlanan son bölümde Murat Can yarışmaya veda eden isim olmuştu. Mavi takım kaptanı Murat Can, kaptanlığı Mert'e bıraktığını açıkladı. MasterChef'in yeni bölümünde ise yarışmacılar son takım oyununu kazanmak için tezgah başına geçiyor. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 27 Kasım Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 3. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

        5

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR BELLİ OLDU!

        MAVİ TAKIM:

        Mert (Kaptan)

        Çağatay

        Ayla

        Sezer

        6

        KIRMIZI TAKIM:

        Özkan (Kaptan)

        Gizem

        Sümeyye

        Barış

        Hakan

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te elenen isim Murat Can oldu.

