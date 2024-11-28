Dokunulmazlık gecesi! MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef yarışmacıları 28 Kasım akşamı dolma konsepti ile yarışıyor. Jüri üyeleri yarışmacılardan şalgam dolması, kuru dolma, enginar dolması, kaburga dolması ve daha birçok çeşitte dolmalar yapmalarını istedi. Birbirinden lezzetli yemekleri jürilere sunan takımlardan biri dokunulmazlığın sahibi olacak. Peki, 28 Kasım Perşembe dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 28 Kasım'da MasterChef'te yaşananlar...
MasterChef Türkiye'de haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için mücadele tam gaz devam etti. Yarışmacılar takım olarak mücadele ederken İskenderun yemeklerini en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Takım içerisinde heyecanlı dakikaların yaşandığı gecede kazanan bir takım oldu. İşte "MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununun kazananı açıklandı mı?" sorusunun yanıtları...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? (28 KASIM)
MasterChef'te yeni dokunulmazlık oyununun kazananı ve eleme adayı ilerleyen saatlerde netlik kazanacak. Belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? (27 KASIM)
MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, 'seçtiği ürünle bir tatlı bir tuzlu yemek' yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden kırmızı takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Erim bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Eleme adayı takım oylaması sonucunda Şirin oldu.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
MAVİ TAKIM
Beyza (Takım Kaptanı)
Emre
Kerem
Alper
Onur