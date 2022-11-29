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MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 29 Kasım eleme adayı belli oldu mu?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda şefler, mavi ve kırmızı takımdan, tarihe imza atmış kral ve kraliçelerin en sevdiği yemekleri yapmalarını istedi. Haftanın ilk eleme adayı bilindiği gibi takım oylaması sonucunda belli olacak. İşte 29 Kasım Salı haftanın ilk bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı...

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  • MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 29 Kasım MasterChef eleme adayı belli oldu mu?

    TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef'te, haftanın ilk takım oyunu için nefesler tutuldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından değerlendirilen tabaklar sonrasında ilk dokunulmazlık oyunun galibi bu akşam belli olacak. Tansiyon ve gerilimin hiç düşmediği programda ilk eleme adayı oylama sonrasında belli olacak. Peki "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 29 Kasım eleme adayı belli oldu mu?" İşte 29 Kasım MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...
  • MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 29 Kasım MasterChef eleme adayı belli oldu mu?

    MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

    MasterChef'te takım oyunu için geri sayım başladı. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar bu akşam ilk kez karşılaşacak. Jüri üyeleri yarışmacılardan, tarihe imza atmış kral ve kraliçelerin en sevdiği yemekleri yapmalarını istedi. Yarışmacılar günün konsepti olarak; Osmanlı padişahi, İngiltere kraliçesi, Çin imparatoru, Fransız imparatoru, Rus çarının en sevdiği yemekleri yapacak.

    Jüri değerlendirmeleri sonucunda haftanın ilk dokunulmazlık  oyununun galibi bu akşam sonunda belli olacak.
  • MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 29 Kasım MasterChef eleme adayı belli oldu mu?

    MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

    Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı dokunulmazlığın sahibi olacak.

     
  • MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 29 Kasım MasterChef eleme adayı belli oldu mu?

    MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Haftanın eleme adayI henüz belli olmadı. Eleme adayı  takım oylaması sonucunda belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

     
  • MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 29 Kasım MasterChef eleme adayı belli oldu mu?

    28 KASIM MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

    MasterChef'te yeni takımlar belli oldu. Haftanın takımları şu şekilde oldu:

     

    Mavi Takım

    Ayaz (Takım Kaptanı)

    Metin

    Görkem

    Yağız

    Burak Kaya 
  • MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 29 Kasım MasterChef eleme adayı belli oldu mu?

    Kırmızı Takım

    Gamze  (Takım Kaptanı)

    Kıvanç

    Büşra

    Tolga
  • MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 29 Kasım MasterChef eleme adayı belli oldu mu?

    MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

    MasterChef Türkiye yarışmasında 27 Kasım Pazar günü yayınlanan bölümde hayallerine veda ederek elenen isim Fatma Nur oldu. 

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