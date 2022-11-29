MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te takım oyunu için geri sayım başladı. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar bu akşam ilk kez karşılaşacak. Jüri üyeleri yarışmacılardan, tarihe imza atmış kral ve kraliçelerin en sevdiği yemekleri yapmalarını istedi. Yarışmacılar günün konsepti olarak; Osmanlı padişahi, İngiltere kraliçesi, Çin imparatoru, Fransız imparatoru, Rus çarının en sevdiği yemekleri yapacak.

Jüri değerlendirmeleri sonucunda haftanın ilk dokunulmazlık oyununun galibi bu akşam sonunda belli olacak.