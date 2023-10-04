Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 4 Ekim 2023 MasterChef eleme adayı kim oldu, kim elendi?

        MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 4 Ekim 2023 MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. MasterChef'te 3. ve 4. eleme adayları bugün oynanacak dokunulmazlık oyunu ile belli oluyor. İzleyiciler için "MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, 4 Ekim 2023 MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 19:09 Güncelleme: 04.10.2023 - 19:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Haftanın her günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de heyecan dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. Yarışmacılar en iyi tabağı yapmak için ocak başına geçiyor. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte, 4 Ekim 2023 MasterChef son bölümde yaşananlar...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Dokunulmazlığı alan takım açıklandığında haberimize eklenecek.

        3

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        MasterChef'te 3. ve 4. eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayları netleştiğinde haberimiz güncellenecek.

        Bireysel dokunulmazlığın sahibi Azize ilk eleme adayı olarak Hasan'ı seçti. İkinci eleme adayı ise takım oylaması sonucu Cemre oldu.

        4

        MASTERCHEF'TE YENİ TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

        Mavi Takım

        Barbaros - Kaptan

        Kıvanç

        Metin

        Tahsin

        Ayaz

        Tolga

        Esra

        Alican

        Barış

        Eda

        5

        Kırmızı Takım

        Kerem - Kaptan

        Hasan

        Eren

        Sergen

        Azize

        Dilara

        Cemre

        Batuhan

        Tanya

        6

        EN SON MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

        MasterChef'te 1 Ekim akşamı elenen yarışmacı 2018 yılının şampiyonu Uğur Kardaş oldu.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Terör hedefleri böyle vuruldu! MSB görüntüleri paylaştı
        Terör hedefleri böyle vuruldu! MSB görüntüleri paylaştı
        Milli Savunma Bakanlığı'nda kritik toplantı
        Milli Savunma Bakanlığı'nda kritik toplantı
        "2 teröristin Suriye'den geldiği tespit edildi"
        "2 teröristin Suriye'den geldiği tespit edildi"
        Otomotivde gelecek beklentileri ne?
        Otomotivde gelecek beklentileri ne?
        Tadic'e sürpriz talip!
        Tadic'e sürpriz talip!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        İSKİ açıkladı! 5 günlük yağışın ardından barajların doluluk oranı!
        İSKİ açıkladı! 5 günlük yağışın ardından barajların doluluk oranı!
        Kimyasal patlamanın ardından 43 daire sakini tahliye edildi! 4 kişi gözaltında!
        Kimyasal patlamanın ardından 43 daire sakini tahliye edildi! 4 kişi gözaltında!
        Kedi tırmığı sanmıştı! Gerçek bambaşka çıktı
        Kedi tırmığı sanmıştı! Gerçek bambaşka çıktı
        240 bin dolara satılması bekleniyor
        240 bin dolara satılması bekleniyor
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu