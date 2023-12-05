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        Haberler Televizyon MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 5 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 5 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. İlk dokunulmazlık oyunu gecesinde günün konsepti dürümler(nohut dürüm, tavuk şiş dürüm, çöp şiş dürüm, urfa ve adana dürüm) oldu. Mavi ve kırmızı takımı karşı karşıya getirecek olan takım oyununun ardından, kaybeden takım bireysel dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girecek. İşte 5 Aralık 2023 Pazartesi MasterChef All Star'da eleme adayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 18:40 Güncelleme: 05.12.2023 - 18:40
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        TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Kıran kırana mücadelelere sahne olacak dokunulmazlık oyunu için mavi ve kırmızı takım tezgah başına geçiyor. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 5 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

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        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Jüri üyeleri yarışmacılardan dürümler (nohut dürüm, tavuk şiş dürüm, çöp şiş dürüm, urfa ve adana dürüm) yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda 1. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

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        MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı birinci dokunulmazlığın sahibi olacak.

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        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

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        HAFTANIN TAKIMLARI

        MAVİ TAKIM

        Kıvanç - Kaptan

        Barbaros

        Cemre

        Esra

        Dilara

        6

        KIRMIZI TAKIM:

        Sergen - Kaptan

        Hasan

        Tahsin

        Batuhan

        Eren

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        3 ARALIK MASTERCHEF ALLSTAR KİM ELENDİ?

        MasterChef Allstar'ın yeni bölümü dün akşam saat 20.00'da TV8 ekranlarında yayınlandı. Potada olan isimler Esra, Eren, Dilara ve Tolga kıyasıya mücadele verdi. Elenen isim ise Tolga oldu. Elenen yarışmacı Tolga şu ifadeleri kullandı:

        “İki senedir buradaydım. Keyifliydi. 11. olarak elendim. Geçen sene 6. olmuştum. Derecemi yükseltmek istiyorum. Yine de 22 hafta geçirdim. İki senede beni en çok mutlu eden anlar son puanı benim alıp takımımın kazanması oluyordu. Fener balığı yapmıştım unutulmaz oldu. Sanırım düellolarda en başarılı yüzdeyi yakalayan benim. Gururluyum. Beni bekleyen çok iyi bir kariyer var ve iş planlarım var. Kendi işlerime odaklanacağım. Bütün şeflerime sonsuz teşekkür ederim."

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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