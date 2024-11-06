MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Düello şeklinde oynanacak takım oyununda, yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için tezgah başına geçiyor. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise, eleme potasına gidecek ikinci eleme adayını belirleyecek. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte 6 Kasım 2024 Çarşamba MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Mavi takım haftaya 1-0 önde başlarken, dokunulmazık oyununu kaybeden kırmızı takımdan Nigar eleme potasına giden ilk yarışmacı oldu. MasterChef yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geliyor. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 6 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 2. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Şirin (Takım Kaptanı)
Onur
Eda
Alper
Muratcan
Erim
Kırmızı Takım
Semih (Takım Kaptanı)
Kerem
Ezgi
Kaan
Emre
Nigar