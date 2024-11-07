MasterChef Türkiye'de son dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Mavi takımın dokunulmazlık oyunlarında 2-0 üstünlüğü bulunuyor. Kırmızı takımdan ise Nigar ve Kaan eleme potasında olan yarışmacılar. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar, haftanın son dokunulmazlığını kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girecek. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 7 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...