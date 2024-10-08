MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. Takım oyununu kaybeden ekip, bireysel dokunulmazlık oyununu ardından, eleme potasına gidecek yarışmacıları belirleyecek. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 8 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...