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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 8 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te haftanın ilk takım oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Kaptanlık oyunu gecesinde, mavi takım kaptanı Nevzat olurken, kırmızı takım kaptanı Kerem olmuştu. MasterChef yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlığını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan, '7 bölge, 7 ürünle, 7 yemek' yapmalarını istedi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 8 Ekim 2024 Salı dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 20:01 Güncelleme: 08.10.2024 - 20:01
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        MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. Takım oyununu kaybeden ekip, bireysel dokunulmazlık oyununu ardından, eleme potasına gidecek yarışmacıları belirleyecek. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 8 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

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        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın birinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan ‘7 bölge 7 ürünle 7 yemek’ yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri 1. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

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        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

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        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

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        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        Mavi Takım

        Nevzat (Takım Kaptanı)

        Eda

        Emre

        Semih

        Şirin

        Nigar

        Ezgi

        Muratcan

        Erim

        6

        Kırmızı Takım

        Kerem (Takım Kaptanı)

        Onur

        Zübeyde

        Alper

        Beyza

        Kaan

        Hakan

        Akın

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        MASTERCHEF KİM ELENDİ 6 EKİM 2024?

        MasterChef'te elenen son isim Ayşe oldu.

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