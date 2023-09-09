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        Haberler Televizyon MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 9 Eylül MasterChef All Star son eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 9 Eylül MasterChef son eleme adayı kim oldu?

        MasterChef All Star'da haftanın son dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Son eleme adayının belirleneceği programda, şefler yarışmacılardan, çıtır ahtapot, ezilmiş patates, pırasa velüt ve sofrito yapmalarını istedi. Mavi ve kırmızı takım arasında kıran kırana mücadelelerin yaşanacağı MasterChef'te en tabağı çıkaran ekip günü kayıpsız tamamlayacak. İşte 9 Eylül 2023 MasterChef All Star dokunulmazlığın sahibi ve haftanın 7. eleme adayı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2023 - 19:21 Güncelleme: 09.09.2023 - 19:21
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        TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda haftanın son eleme adayı belli olacak. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 9 Eylül MasterChef All Star son eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef haftanın son eleme adayı...

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        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef haftanın son takım oyunu için geri sayım başladı. Jüri üyeleri yarışmacılardan, çıtır ahtapot, ezilmiş patates, pırasa velüt ve sofrito yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda 3. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

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        MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı dokunulmazlığın sahibi olacak.

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        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak.

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        MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

        1. Eleme adayı: Ayaz (Mavi takım)

        2. Eleme adayı: Suna (Mavi takım)

        3. Eleme adayı: Hasan (Mavi takım)

        4. Eleme adayı: Sefa (Mavi takım)

        5. Eleme adayı: Tolga (Kırmızı takım)

        6. Eleme adayı: Tanya (Kırmızı takım)

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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