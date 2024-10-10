MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. MasterChef yeni bölümünde, İstanbul Kemerburgaz Ormanları'nda mavi ve kırmızı takım dokunulmazlığı kazanmak için tezgah başına geçti. MasterChef eski yarışmacıların ağırlandığı gecede, dokunulmazlık oyununu kazanan takımı jüri üyeleri belirledi. Dokunulmazlık oyunu yemeği ise 'Piknik Menüsü' olacak. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef haftanın eleme adayları...
MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın ikinci takım oyununu kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Nevzat ve Emre eleme potasına giden yarışmacılar oldu. Yeni bölümde ise yarışmacılar haftanın son takım oyununu kazanmak için mücadele etti. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 10 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, Piknik menüsü yapmalarını istedi. Özel konukların ağırlandığı gecede, jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda haftaının son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden kırmızı takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Bireysel dokunulmazlık oyunu yemeği ise ıspanaktan yaratıcı bir yemek oldu.
Kıran kırana mücadelelere sahne olan bireysel dokunulmazlık oyununu Onur kazandı.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Bireysel dokunulmazlığın sahibi Onur, haftanın beşinci eleme adayı olarak Zübeyde'yi seçti. 6. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Akın oldu.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Nevzat (Takım Kaptanı)
Eda
Emre
Semih
Şirin
Nigar
Ezgi
Muratcan
Erim
Kırmızı Takım
Kerem (Takım Kaptanı)
Onur
Zübeyde
Alper
Beyza
Kaan
Hakan
Akın