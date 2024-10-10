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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? 10 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. MasterChef yeni bölümünde, İstanbul Kemerburgaz Ormanları'nda mavi ve kırmızı takım dokunulmazlığı kazanmak için tezgah başına geçti. MasterChef eski yarışmacıların ağırlandığı gecede, dokunulmazlık oyununu kazanan takımı jüri üyeleri belirledi. Dokunulmazlık oyunu yemeği ise 'Piknik Menüsü' olacak. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef haftanın eleme adayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 18:56 Güncelleme: 11.10.2024 - 00:44
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        MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın ikinci takım oyununu kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Nevzat ve Emre eleme potasına giden yarışmacılar oldu. Yeni bölümde ise yarışmacılar haftanın son takım oyununu kazanmak için mücadele etti. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 10 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

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        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, Piknik menüsü yapmalarını istedi. Özel konukların ağırlandığı gecede, jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda haftaının son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

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        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden kırmızı takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Bireysel dokunulmazlık oyunu yemeği ise ıspanaktan yaratıcı bir yemek oldu.

        Kıran kırana mücadelelere sahne olan bireysel dokunulmazlık oyununu Onur kazandı.

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        MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Bireysel dokunulmazlığın sahibi Onur, haftanın beşinci eleme adayı olarak Zübeyde'yi seçti. 6. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Akın oldu.

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        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        Mavi Takım

        Nevzat (Takım Kaptanı)

        Eda

        Emre

        Semih

        Şirin

        Nigar

        Ezgi

        Muratcan

        Erim

        6

        Kırmızı Takım

        Kerem (Takım Kaptanı)

        Onur

        Zübeyde

        Alper

        Beyza

        Kaan

        Hakan

        Akın

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        MASTERCHEF KİM ELENDİ 6 EKİM 2024?

        MasterChef'te elenen son isim Ayşe oldu.

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