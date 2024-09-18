Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te heyecan, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. Düello şeklinde oynanacak dokunulmazlık oyununda konsept makarnalar oldu. MasterChef'te en başarılı tabağı yapan takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Takım oyununu kaybeden ekip ise, bireysel dokunulmazlık oyununun ardından haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayını belirleyecek. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, dokunulmazlığı hangi takım aldı? 18 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...