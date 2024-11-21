MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te haftanın ikinci takım oyunu için nefesler tutuldu. Mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. MasterChef yeni bölümünde şefler yarışmacılardan, "5 çeşit balıktan" yemek yapmalarını istedi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyununun ardından haftanın ikinci eleme adayını belirledi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 21 Kasım 2024 Perşembe MasterChef eleme adayları...
MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. En başarılı tabağı yapan takım, haftanın ikinci dokunulmazlığının sahibi oldu. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Kaan eleme potasına giden ilk yarışmacı olmuştu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 21 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, '5 çeşit balık' yemeği yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden mavi takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Kerem bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYI KİM OLDU?
Eleme adayı takım oylaması sonucunda Semih oldu.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi takım
Onur (Takım Kaptanı)
Beyza
Kerem
Şirin
Semih
Muratcan
Kırmızı Takım
Eda (Takım Kaptanı)
Emre
Alper
Kaan
Erim