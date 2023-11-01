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DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Kırmızı ve mavi takım oyuncuları dokunulmazlık oyununu kazanmak için mücadele ettl. Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım oldu. Kırmızı takım yarışmacıları kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı ve kazanan isim Dilara oldu.