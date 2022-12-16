TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef Türkiye'de, dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda şefler büyük bir sürprize daha imza attı. Jüri üyeleri yarışmacılara her bir yemek için yarım saat süre verirken, bir takım yemeği bitirip kornaya basarsa diğer takımın yemeği bitirmek için 1 dakikası olacak. Peki, "MasterChef dokulmazlığı kim aldı, eleme adayı kim oldu?" İşte 16 Aralık 2022 MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...