MasterChef dokunulmazlık oyununda sırt sırta mücadele!

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Usta şefler yarışmacılara zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Üçüncü dokunulmazlığı almak için tezgah başına geçen yarışmacılar, takım arkadaşları ile sırtından bağlanarak mücadele edecek. Peki, " MasterChef dokunulmazlık oyunu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...