MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 5 Eylül MasterChef All Star son gelişmeler
MasterChef All Star Türkiye'nin son bölümünde kırmızı ve mavi takım kaptanları belirlendi. Kırmızı ve mavi takım kaptanları ekip arkadaşlarını seçti. 5 Eylül 2023 akşamında MasterChef yarışmacıları dokunulmazlık oyunu için mücadele etti. Dokunulmazlığı kaybeden takım bu haftanın ilk eleme adayını çıkaracak. İşte 5 Eylül 2023 akşamında MasterChef'te yaşanan son gelişmeler.
MasterChef yarışmasında 5 Eylül akşamı dokunulmazlık oyununu kimin alacağı izleyicilere tarafından merak ediliyor. Sefa ve Dilara'nın kaptanlığındaki takımlar dokunulmazlık için mücadele etti.
MASTERCHEF 5 EYLÜL DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Şefler kırmızı ve mavi takım yarışmacılarıdan Cezayir mutfağına özgü bir menü yapmasını istedi. En iyi menüyü hazırlayan ve takım dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım oldu. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise haftanın ilk eleme adayını çıkaracak.
MAVİ TAKIM BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Takım dokunulmazlığını kaybeden mavi takım yarışmacıları kendi aralarında dokunulmazlığı kazanabilmek için mücadele etti. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Hasan oldu.
MAVİ TAKIM ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Mavi takımda bireysel dokunulmazlık oyunu oynandıktan sonra dokunulmazlığı kazanan Hasan ilk eleme adayı olarak Ayaz'ı seçti. Ardından mavi takım yarışmacıları kullandıkları oylarla ikinci eleme adayı olarak Suna'yı seçti.
MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?
Sefa (takım kaptanı)
Barbaros
Hasan
Ayaz
Esra
Suna
Kerem
Azize
Alican
KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?
Dilara (takım kaptanı)
Sergen
Tahsin
Tolga
Kıvanç
Tanya
Batuhan
Gamze
Barış