Haberler Televizyon MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 5 Eylül 2023 MasterChef All Star son bölümde eleme adayı kim oldu?

MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 5 Eylül MasterChef All Star son gelişmeler MasterChef All Star Türkiye'nin son bölümünde kırmızı ve mavi takım kaptanları belirlendi. Kırmızı ve mavi takım kaptanları ekip arkadaşlarını seçti. 5 Eylül 2023 akşamında MasterChef yarışmacıları dokunulmazlık oyunu için mücadele etti. Dokunulmazlığı kaybeden takım bu haftanın ilk eleme adayını çıkaracak. İşte 5 Eylül 2023 akşamında MasterChef'te yaşanan son gelişmeler. Habertürk Giriş: 06.09.2023 - 10:20 Güncelleme: 06.09.2023 - 10:20 facebook

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MasterChef yarışmasında 5 Eylül akşamı dokunulmazlık oyununu kimin alacağı izleyicilere tarafından merak ediliyor. Sefa ve Dilara'nın kaptanlığındaki takımlar dokunulmazlık için mücadele etti.

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MASTERCHEF 5 EYLÜL DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI? Şefler kırmızı ve mavi takım yarışmacılarıdan Cezayir mutfağına özgü bir menü yapmasını istedi. En iyi menüyü hazırlayan ve takım dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım oldu. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise haftanın ilk eleme adayını çıkaracak.