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        Haberler Televizyon MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? 9 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te 3. düello sonuçları belli oldu! 9 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve yarışmacı, programı yakından takip edenlerin gündeminde yer alıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'da dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Güveç gününde jürilerin beğenisini toplayacak olan yarışmacı ve takımı dokunulmazlık oyununun kazananı belli oldu. İşte 9 Kasım MasterChef 3. dokunulmazlık oyununun kazanan takıma ve eleme adayına ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2023 - 00:54 Güncelleme: 10.11.2023 - 00:54
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        TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te Mavi ve Krımızı takım arasında haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. 8 Kasım'da ikinci dokunulmazlık oyununun galibi Mavi takım olmuştu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Tahsin, 3. eleme adayı olarak Alican'ı seçerken MasterChef 4. eleme adayı ise oylama sonucunda Cemre oldu. 9 Kasım'da yayınlanan 144. yeni bölümde en güzel güveçi yapan takım ve dokunulmazlığı kazanan isim de netleşti. İşte 9 Kasım Perşembe MasterChef All Star dokunulmazlık oyununun kazananına ilişkin detaylar...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        Mücadele sonunda değerlendirmeyle açık ara kazanan mavi takım oldu. Böylece arsa ödülünü de Hasan'a gitti.

        3

        MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Bireysel dokunulmazlık oyununda kırmızı takımdan Esra ile Kıvanç'ın tabakları en doğru ve başarılı olarak değerlendirildi.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Dokunulmazlığın sahibi Tahsin 3. eleme adayı olarak Alican'ı seçti. 4. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Cemre oldu.

        MasterChef haftanın eleme adayları Ayaz, Dilara, Cemre ve Alican oldu.

        MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

        MasterChef All Star'da 5 Kasım Pazar günü elenen yarışmacı yapılan değerlendirmeler sonucunda Barış oldu.

        5

        MASTERCHEF'TE KIRMIZI VE MAVİ TAKIMLAR BELİRLENDİ

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. Yeni haftada mavi ve kırmızı takımlar şu şekilde oluştu.

        Mavi Takım

        Hasan (Takım kaptanı)

        Eren

        Sergen

        Barbaros

        Dilara

        Ayaz

        Tanya

        6

        Kırmızı Takım

        Alican (Takım kaptanı)

        Esra

        Tahsin

        Tolga

        Kıvanç

        Cemre

        Batuhan

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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