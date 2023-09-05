MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? 5 Eylül 2023 MasterChef All Star son bölümde neler oldu?

MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? 5 Eylül 2023 MasterChef All Star son bölümde neler oldu?

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MasterChef yarışmasında 5 Eylül akşamı dokunulmazlık oyununu kimin alacağı izleyicilere tarafından merak ediliyor. Sefa ve Dilara'nın kaptanlığındaki takımlar dokunulmazlık için mücadele edecek.