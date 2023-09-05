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        Haberler Televizyon MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? 5 Eylül 2023 MasterChef All Star son bölümde neler oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 5 Eylül MasterChef All Star son gelişmeler

        MasterChef All Star Türkiye'nin son bölümünde kırmızı ve mavi takım kaptanları belirlendi. Kırmızı ve mavi takım kaptanları ekip arkadaşlarını seçti. 5 Eylül 2023 akşamında MasterChef yarışmacıları dokunulmazlık oyunu için mücadele edecek. Dokunulmazlığı kaybeden takım bu haftanın ilk eleme adayını çıkaracak. İşte 5 Eylül 2023 akşamında MasterChef'te yaşanan son gelişmeler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 21:09 Güncelleme: 05.09.2023 - 21:09
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        MasterChef yarışmasında 5 Eylül akşamı dokunulmazlık oyununu kimin alacağı izleyicilere tarafından merak ediliyor. Sefa ve Dilara'nın kaptanlığındaki takımlar dokunulmazlık için mücadele edecek.

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        MASTERCHEF 5 EYLÜL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        Şefler kırmızı ve mavi takım yarışmacılarıdan Cezayir mutfağına özgü bir menü yapmasını istedi. En iyi menüyü hazırlayan takım dokunulmazlığı kazanacak. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise haftanın ilk eleme adayını çıkaracak. MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım belli olunca haberimize eklenecektir.

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        MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

        Sefa (takım kaptanı)

        Barbaros

        Hasan

        Ayaz

        Esra

        Suna

        Kerem

        Azize

        Alican

        4

        KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

        Dilara (takım kaptanı)

        Sergen

        Tahsin

        Tolga

        Kıvanç

        Tanya

        Batuhan

        Gamze

        Barış

        5
        6
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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