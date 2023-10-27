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        Haberler Televizyon MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu! 26 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim aldı ve eleme adayları kim oldu?

        MasterChef'te dokunulmazlık heyecanı: İşte 26 Ekim MasterChef'te yaşananlar!

        MasterChef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar hamur işi sokak lezzetleri konsepti ile dokunulmazlık heyecanı yaşadı. MasterChef'in yeni bölümünde yaşananları haberimizde paylaştık. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 26 Ekim 2023 Perşembe günü MasterChef All Star'da yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2023 - 10:57 Güncelleme: 27.10.2023 - 10:57
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        MasterChef Türkiye All Star'da 130. bölümde mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Gözler takımlar arasındaki dokunulmazlık oyununa çevrildi. Hamur işi sokak lezzetleri temalı yarışmada kıyasıya mücadele dikkat çekti. İşte 26 Ekim 2023 Perşembe MasterChef dokunulmazlık kazananı ile ilgili detaylar...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK HEYECANI

        MasterChef All Star'da 16 Ekim akşamı yayınlanan bölümde dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Yarışmacılar sokak lezzetleri ile hünerlerini sergiledi.

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        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Dokunulmazlık oyununu Kırmızı Takım kazandı.

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        MASTERCHEF 26 EKİM ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Gecenin eleme adayları Cemre ve Esra oldu.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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