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        Haberler Televizyon MasterChef dokunulmazlık oyununu kim aldı? 13 Aralık 2023 MasterChef All Star eleme potasına kim gitti?

        MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 13 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef All Star'da ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Dokunulmazlık oyunu gecesinde şefler yarışmacılardan İsviçre mutfağına özgü yemekler yapmalarını istedi. Birbirinden zorlu yemeklerin yapılacağı MasterChef'te, şeflerin değerlendirmesi sonucunda takım oyununun galibi ve bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı belli olmuş olacak. İşte 13 Aralık 2023 Çarşamba MasterChef eleme potasına giden yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 19:05 Güncelleme: 13.12.2023 - 19:05
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        MasterChef'te heyecan katlanarak devam ediyor. Yarışmada adım adım finale gidilirken yarışmacılar arasında kıyasıya rekabet başladı. Dokunulmazlık oyunu gecesinde günün konsepti İsviçre mutfağı oldu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Aralık 2023 MasterChef All Star eleme potasına kim gitti?" İşte 13 Aralık MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

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        13 ARALIK MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        MasterChef haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Jüri üyeleri yarışmacılardan, İsviçre mutfağına özgü yemekler yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda 2. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

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        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı ikinci bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

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        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

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        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. İşte haftanın yeni takımları:

        Mavi Takım

        Eren (Kaptan)

        Hasan

        Sergen

        Esra

        Batuhan

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        Kırmızı Takım

        Dilara (Kaptan)

        Tahsin

        Barbaros

        Kıvanç

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        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef All Star'da şeflerin değerlendirmelerinin ardından bu hafta yarışmaya veda eden isim Cemre oldu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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