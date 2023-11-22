Haberler Televizyon MasterChef dokunulmazlık oyununu kim aldı? 22 Kasım MasterChef eleme potasına kim gitti?

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 22 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star'da 2. dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Dokunulmazlık oyunu 2 etaptan oluşacak. ilk etapta her iki takımdan 3 kişi yarışacak. İlk etapta başlangıç ve ana yemeğin ana ürününü mavi takım seçerken, tatlıyı da kırmızı takım belirleyecek. İkinci etapta ilk etapta olduğu gibi 3 kişi yarışacak. İkinci etapta ise başlangıç ve ana yemeğin ana ürününü kırmızı takım seçerken, tatlıyı mavi takım belirleyecek. Patatesten tatlı yapılacağı akşamda bir yarışmacının tabağı şeflere kaşık attırdı. İşte 22 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kazanan yarışmacı... Habertürk Giriş: 22.11.2023 - 18:27 Güncelleme: 22.11.2023 - 18:27 facebook

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MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Takım oyunu düello şeklinde 2 etaptan oluşacak. Şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda bir yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak. Bireysel dokunulmazlığın sahibi haftanın 3. eleme adayını belirleyecek. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim aldı? 22 Kasım MasterChef eleme potasına kim gitti?" İşte MasterChef'te eleme potasına giden yarışmacılar...

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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? MasterChef haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Dokunulmazlık oyunu 2 etaptan oluşacak ve düello şeklinde olacak. Jüri değerlendirmeleri sonucunda 2. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.