Haberler Televizyon MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazanacak? 9 Kasım 2023 Perşembe MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te güveç günü! 9 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayı kim oldu? MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve yarışmacı, programı yakından takip edenlerin gündeminde yer alıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'da dokunulmazlık heyecanı yaşanıyor. Güveç gününde jürilerin beğenisini toplayacak olan yarışmacı ve takımı dokunulmazlık oyununun kazananı olacak. İşte 9 Kasım MasterChef 3. dokunulmazlık oyununun kazanan takıma ve eleme adayına ilişkin merak edilenler... Habertürk Giriş: 09.11.2023 - 21:38 Güncelleme: 09.11.2023 - 21:38 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te Mavi ve Krımızı takım arasında haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. 8 Kasım'da ikinci dokunulmazlık oyununun galibi Mavi takım olmuştu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Tahsin, 3. eleme adayı olarak Alican'ı seçerken MasterChef 4. eleme adayı ise oylama sonucunda Cemre oldu. 9 Kasım'da yayınlanan 144. yeni bölümde en güzel güveçi yapan takım ve dokunulmazlığı kazanan isim de netleşecek. İşte 9 Kasım Perşembe MasterChef All Star dokunulmazlık oyununun kazananına ilişkin detaylar...

2 Şurada Paylaş!







MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? MasterChef haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. 9 Kasım MasterChef Türkiye All Star dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olacak. 8 Kasım dokunulmazlık oyununda, kırmızı ve mavi takım kaptanları tarafından seçilecek olan yarışmacılar, şeflerin belirlediği malzemelerden sıcak ve soğuk yemekler yaptı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda ikinci dokunulmazlık oyununun galibi mavi takım oldu.