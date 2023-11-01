MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 1 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Doğu Anadolu Bölgesi'ne ait yöresel lezzetlerin (Doğaba, abdigöre köfte, kadayıf dolması, keledoş, Kars ketesi) yapılacağı MasterChef'te yarışmacılar dokunulmazlık oyununu kazanmak için ter dökecek. İşte 1 Kasım 2023 MasterChef All Star haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayları...
MasterChef'te heyecan katlanarak sürüyor. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu gecesinde şefler yarışmacılardan Doğu Anadolu Bölgesi'ne ait yemekler yapmalarını istedi. Takım oyununu kaybeden ekip, bireysel dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadele verecek. Günün sonunda yapılan oylama sonucunda haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayları belli olacak. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 1 Kasım 2023 MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Doğu Anadolu Bölgesi'ne ait yöresel lezzetler (Doğaba, abdigöre köfte, kadayıf dolması, keledoş, Kars ketesi)yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda ikinci dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.
MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden ekip bireysel dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı şeflerin değerlendirmesi sonucunda bireysel dokunulmazlığı kazanacak.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYI KİM OLDU?
Haftanın eleme adayları henüz belli olmadı. Dokunulmazlığın sahibi 3. eleme adayını belirlerken. 4. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacılar açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
MAVİ TAKIM YARIŞMACI KİMLER?
Mavi takımda; Tanya, Barbaros, Ayaz, Eren, Kıvanç, Hasan, Sergen ve Tahsin (kaptan) yer alıyor.
KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?
Kırmızı takımda; Batuhan, Esra, Dilara, Barış, Tolga, Büşra ve Cemre (kaptan) yer alıyor.