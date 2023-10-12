MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 12 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te heyecan katlanarak devam ediyor. Haftanın son dokunulmazlık oyunu gecesinde günün konsepti Akdeniz mutfağı (Batırık, gazel böreği, sarımsaklı köfte, tarsus lahmacun, sazan dolması, şiş köfte ve Antalya piyazı, kerebiç) oldu. Kıran kırana mücadelelerin yaşanacağı 3. dokunulmazlık oyunun sonunda haftanın son eleme adayları belli olacak. İşte 12 Ekim MasterChef All Star yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...
MasterChef All Star'da haftanın son dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu yarışmacılardan Akdeniz mutfağına özgü yemekler yapmalarını istedi. Peki, "MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 12 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef All Star haftanın eleme adayları ve bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef haftanın üçüncü takım oyunu ile ekranlara geliyor. Jüri üyeleri yarışmacılardan, Akdeniz mutfağına özgü yemekler yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda üçüncü dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.
MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında bireysel dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı dokunulmazlığın sahibi olacak.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'in bu haftaki ilk eleme adayı Tahsin oldu.
MasterChef'in bu haftaki ikinci eleme adayı ise Sergen oldu.
MasterChef'in bu haftaki üçüncü eleme adayı ise Kerem oldu.
MasterChef'in bu haftaki dördüncü eleme adayı ise Kıvanç oldu.
MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?
Mavi takım kaptanlığını Hasan aldı ve kadroyu şu şekilde kurdu: Tahsin, Eren, Sergen, Dilara, Azize, Tanya, Cemre ve Batuhan.
KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?
Kırmızı takım kaptanı olarak Kıvanç seçildi ve kadroyu şu şekilde kurdu: Metin, Barbaros, Tolga, Ayaz, Esra, Barış, Alican ve Kerem.