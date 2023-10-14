MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 14 Ekim MasterChef son eleme adayı kim oldu?

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 14 Ekim MasterChef son eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya gibi isimlerin yer aldığı yemek yarışması MasterChef'te, bugün haftanın son dokunulmazlık oyunu oynanacak. Konuyla ilgili arama motorlarında araştırılan: "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 14 Ekim MasterChef son eleme adayı kim oldu?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

MasterChef yarışmasının yeni bölümü bugün saat 20.00'da yayınlanacak. Bölümün yayınlanmasının ve dokunulmazlık oyununu kazananın belli olmasının ardından haberimizin içeriği güncellenecektir.

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MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'in bu haftaki ilk eleme adayı Tahsin oldu.

MasterChef'in bu haftaki ikinci eleme adayı ise Sergen oldu.

MasterChef'in bu haftaki üçüncü eleme adayı ise Kerem oldu.

MasterChef'in bu haftaki dördüncü eleme adayı ise Kıvanç oldu.

MasterChef'in bu haftaki beşinci eleme adayı ise Metin oldu.

MasterChef'in bu haftaki altıncı eleme adayı ise Esra oldu.