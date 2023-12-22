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        Haberler Televizyon MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Aralık 2023 Perşembe MasterChef All Star eleme adayı belli oldu mu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Aralık 2023 MasterChef eleme adayı belli oldu mu?

        MasterChef All Star'da haftanın son dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Takım oyunu gecesinde şefler yarışmacılardan; İtalyan, Hint ve İspanyol mutfağına özgü yemekler yapmalarını istedi. MasterChef All Star'da mavi ve kırmızı takım yarışmacıları 3. dokunulmazlığı kazanmak için kıran kırana bir mücadeleye girişecek. Takım oyununu kaybeden ekip, bireysel dokunulmazlığı kazanmak için tezgahın başına tekrardan geçecek. İşte 20 Aralık 2023 Perşembe MasterChef All Star haftanın eleme adayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 02:10 Güncelleme: 22.12.2023 - 02:10
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        MasterChef'te heyecan katlanarak devam ediyor. Yarışmacının sayısının azalması, rekabeti artırırken takım oyunları bu hafta itibarıyla sona eriyor. Bireysel yarışmaların öne çıkacağı yeni haftada yarışmacılar finale adını yazdırmak adına mücadele verecek. MasterChef dokunulmazlık oyunu gecesinde ise 2 etaplı bir yarışma olacak. 2. etabın sonunda 5'e ulaşan dokunulmazlığı kazanmış olacak. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Aralık MasterChef All Star eleme adayı belli oldu mu?" İşte MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...

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        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef'te üçüncü dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Jüri üyeleri yarışmacılardan, İtalyan, Hint ve İspanyol mutfağına özgü yemekler yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda üçüncü dokunulmazlık oyununun galibi mavi takım oldu.

        3

        MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında bireysel dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Kıvanç bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Eleme potasına giden 3. yarışmacı Eren oldu.

        5

        MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM BELLİ OLDU!

        Kaptanlık oyunun ardından mavi ve kırmızı takımlar belli oldu.

        Mavi Takım

        Tahsin (Kaptan)

        Sergen

        Barbaros

        Hasan

        6

        Kırmızı Takım

        Eren (Kaptan)

        Kıvanç

        Esra

        Batuhan

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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