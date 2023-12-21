MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Aralık 2023 MasterChef All Star eleme adayı belli oldu mu?

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Aralık 2023 MasterChef All Star eleme adayı belli oldu mu?

1 Şurada Paylaş!









MasterChef'te heyecan katlanarak devam ediyor. Yarışmacının sayısının azalması, rekabeti artırırken takım oyunları bu hafta itibarıyla sona eriyor. Bireysel yarışmaların öne çıkacağı yeni haftada yarışmacılar finale adını yazdırmak adına mücadele verecek. MasterChef dokunulmazlık oyunu gecesinde ise 2 etaplı bir yarışma olacak. 2. etabın sonunda 5'e ulaşan dokunulmazlığı kazanmış olacak. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Aralık MasterChef All Star eleme adayı belli oldu mu?" İşte MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...