MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Aralık MasterChef eleme adayı belli oldu mu?
MasterChef All Star'da haftanın son dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Takım oyunu gecesinde şefler yarışmacılardan; İtalyan, Hint ve İspanyol mutfağına özgü yemekler yapmalarını istedi. MasterChef All Star'da mavi ve kırmızı takım yarışmacıları 3. dokunulmazlığı kazanmak için kıran kırana bir mücadeleye girişecek. Takım oyununu kaybeden ekip, bireysel dokunulmazlığı kazanmak için tezgahın başına tekrardan geçecek. İşte 20 Aralık 2023 Perşembe MasterChef All Star haftanın eleme adayları...
MasterChef'te heyecan katlanarak devam ediyor. Yarışmacının sayısının azalması, rekabeti artırırken takım oyunları bu hafta itibarıyla sona eriyor. Bireysel yarışmaların öne çıkacağı yeni haftada yarışmacılar finale adını yazdırmak adına mücadele verecek. MasterChef dokunulmazlık oyunu gecesinde ise 2 etaplı bir yarışma olacak. 2. etabın sonunda 5'e ulaşan dokunulmazlığı kazanmış olacak. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Aralık MasterChef All Star eleme adayı belli oldu mu?" İşte MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef haftanın üçüncü takım oyunu ile ekranlara geliyor. Jüri üyeleri yarışmacılardan, İtalyan, Hint ve İspanyol mutfağına özgü yemekler yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda üçüncü dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.
MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında bireysel dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı dokunulmazlığın sahibi olacak.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM BELLİ OLDU!
Kaptanlık oyunun ardından mavi ve kırmızı takımlar belli oldu.
Mavi Takım
Tahsin (Kaptan)
Sergen
Barbaros
Hasan
Kırmızı Takım
Eren (Kaptan)
Kıvanç
Esra
Batuhan