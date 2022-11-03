MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın ilk takım oyunu için nefesler tutuldu. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar bu akşam ilk kez karşı karşıya geliyor. Jüri üyeleri yarışmacılardan, İtalyan mutfağına özgü yemekler yapmalarını istedi. Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda haftanın ilk takım oyununun galibi bu akşam belli olacak.