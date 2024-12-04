MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 4 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de heyecan haftanın ikinci takım oyunu ile devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geliyor. MasterChef yeni bölümünde şefler dokunulmazlık oyunu yemeğini kaptanlara söyleyecek. Takım kaptanları ise yemeğin tarifini konuşmadan kendi ekiplerine anlatmaya çalışacak. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte 4 Aralık Çarşamba MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. Haftanın ilk takım oyununu sayı dezavantajına rağmen kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Şirin eleme potasına giden ilk yarışmacı olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise yarışmacılar dokunulmazlık oyunu kazanmak için tezgah başına geçecek. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 4 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 2. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Emre (Takım Kaptanı)
Beyza
Kerem
Şirin
Semih
Kırmızı Takım
Onur (Takım Kaptanı)
Alper
Erim
Eda