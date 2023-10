1 Şurada Paylaş!









TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Tansiyonun her geçen gün arttığı programda yarışmacılar arasındaki rekabet kızışıyor. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Ekim MasterChef eleme adayı belli oldu mu?" İşte MasterChef All Star son bölümde yaşanan gelişmeler...