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MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Yeni haftanın kaptanlarının belli olmasının ardından, mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar bu akşam ilk kez karşı karşıya geliyor. Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda haftanın ilk takım oyunun galibi bu programda belli olacak. İşte 8 Kasım 2022 MasterChef ilk eleme adayları...

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  • MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Kasım 2022 MasterChef haftanın eleme adayları kim oldu?

    TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef Türkiye için nefesler tutuldu. Kaptanlık oyunu sonrası, mavi ve kırmızı takım ilk kez karşı karşıya geliyor. Tansiyonun hiç düşmediği programda haftanın birinci ve ikinci eleme adayları yapılan değerlendirmeler sonrasında netlik kazanacak. Peki MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Kasım 2022 MasterChef haftanın eleme adayları kim oldu? İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...
  • MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Kasım 2022 MasterChef haftanın eleme adayları kim oldu?

    MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

    MasterChef'te takım oyunu için geri sayım başladı. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar bu akşam ilk kez karşılaşacak. Jüri değerlendirmeleri sonucunda haftanın ilk takım oyununun galibi bu akşam belli olacak.

     
  • MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Kasım 2022 MasterChef haftanın eleme adayları kim oldu?

    MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

    Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı dokunulmazlığın sahibi olacak.

     
  • MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Kasım 2022 MasterChef haftanın eleme adayları kim oldu?

    MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

    Haftanın eleme adayları henüz belli olmadı. Dokunulmazlığın sahibi 1. eleme adayını belirlerken. 2. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacılar açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

     
  • MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Kasım 2022 MasterChef haftanın eleme adayları kim oldu?

    Mavi takım

     

    Fatma Nur (Kaptan)

     

    Metin

     

    Gamze

     

    Görkem

     

    Tolga

     

    Burak Kaya
  • MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Kasım 2022 MasterChef haftanın eleme adayları kim oldu?

    Kırmızı takım

     

    Ayaz (Kaptan)

     

    Büşra

     

    Yağız

     

    Kıvanç

     

    Barış

     

    Burak

     

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