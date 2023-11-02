MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, bireysel dokunulmazlığı hangi yarışmacı aldı? 1 Kasım 2023 MasterChef All Star eleme potasına kim gitti?

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, bireysel dokunulmazlığı hangi yarışmacı aldı? 1 Kasım 2023 MasterChef All Star eleme potasına kim gitti?

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MasterChef'te heyecan katlanarak sürüyor. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu gecesinde şefler yarışmacılardan Doğu Anadolu Bölgesi'ne ait yemekler yapmalarını istedi. Takım oyununu kaybeden ekip, bireysel dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadele verdi. Günün sonunda yapılan oylama sonucunda haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayları belli oldu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 1 Kasım 2023 MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...