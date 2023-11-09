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        Haberler Televizyon MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? 8 Kasım 2023 MasterChef All Star eleme adayı belli oldu mu?

        MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef 8 Kasım eleme adayı kim oldu?

        MasterChef All Star'da heyecan sürüyor. Gecenin konsepti ateş ve buz oldu. Düello şeklinde oynanacak ikinci dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan çeşitli malzemelerden yaratıcı soğuk ve sıcak yemekler yapmalarını istedi. Kıran kırana mücadelelerin yaşandığı MasterChef'te, takım oyununu kaybeden ekip, bireysel dokunulmazlığı kazanmak için tezgah başına geçti. İşte 8 Kasım MasterChef'te haftanın eleme adayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 00:30 Güncelleme: 09.11.2023 - 00:30
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        TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef'te ikinci dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Kırmızı ve mavi takım kaptanları tarafından seçilen yarışmacılar, şeflerin belirlediği malzemelerden sıcak ve soğuk yemekler yaptı. Düello şeklinde gerçekleşen ikinci dokunulmazlık oyunu renkli anlara sahne oldu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Kasım 2023 MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?" İşte 8 Kasım MasterChef All Star yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

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        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Dokunulmazlık oyununda, kırmızı ve mavi takım kaptanları tarafından seçilecek olan yarışmacılar, şeflerin belirlediği malzemelerden sıcak ve soğuk yemekler yaptı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda ikinci dokunulmazlık oyununun galibi mavi takım oldu.

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        MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden kırmızılar bireysel dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Tahsin şeflerin değerlendirmesi sonucunda bireysel dokunulmazlığı kazandı.

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        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Dokunulmazlığın sahibi Tahsin 3. eleme adayı olarak Alican'ı seçti. 4. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Cemre oldu.

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        MASTERCHEF'TE KIRMIZI VE MAVİ TAKIMLAR BELİRLENDİ

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. Yeni haftada mavi ve kırmızı takımlar şu şekilde oluştu.

        Mavi Takım

        Hasan (Takım kaptanı)

        Eren

        Sergen

        Barbaros

        Dilara

        Ayaz

        Tanya

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        Kırmızı Takım

        Alican (Takım kaptanı)

        Esra

        Tahsin

        Tolga

        Kıvanç

        Cemre

        Batuhan

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        MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

        MasterChef All Star'da 5 Kasım Pazar günü elenen yarışmacı yapılan değerlendirmeler sonucunda Barış oldu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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