Haberler Televizyon MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? 8 Kasım 2023 MasterChef All Star kim potada, eleme adayı kim oldu?

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef 8 Kasım eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star'da heyecan sürüyor. Gecenin konsepti ateş ve buz oldu. Düello şeklinde oynanacak ikinci dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan çeşitli malzemelerden yaratıcı soğuk ve sıcak yemekler yapmalarını istedi. Kıran kırana mücadelelerin yaşandığı MasterChef'te, takım oyununu kaybeden ekip, bireysel dokunulmazlığı kazanmak için tezgah başına geçti. İşte 8 Kasım MasterChef'te haftanın eleme adayları... Habertürk Giriş: 09.11.2023 - 10:04 Güncelleme: 09.11.2023 - 10:04 facebook

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TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef'te ikinci dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Kırmızı ve mavi takım kaptanları tarafından seçilen yarışmacılar, şeflerin belirlediği malzemelerden sıcak ve soğuk yemekler yaptı. Düello şeklinde gerçekleşen ikinci dokunulmazlık oyunu renkli anlara sahne oldu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Kasım 2023 MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?" İşte 8 Kasım MasterChef All Star yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? MasterChef haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Dokunulmazlık oyununda, kırmızı ve mavi takım kaptanları tarafından seçilecek olan yarışmacılar, şeflerin belirlediği malzemelerden sıcak ve soğuk yemekler yaptı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda ikinci dokunulmazlık oyununun galibi mavi takım oldu.