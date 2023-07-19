MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Temmuz eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Mavi ve kırmızı takım kaptanlık oyunu sonrasında, dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün konseptinde jüri üyeleri yarışmacılardan, Türkiye'nin yedi bölgesine ait tatlılar yapmasını istedi. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Temmuz MasterChef All Star eleme adayı hangi yarışmacı oldu?" İşte 18 Temmuz MasterChef All Star haftanın ilk eleme adayı ve dokunulmazlığın sahibi...
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'da ilk dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Kaptanlık oyunu sonrasında ilk kez karşı karşıya gelecek mavi ve kırmızı takım dokunulmazlığı almak için mücadele edecek. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Temmuz MasterChef All Star eleme adayı hangi yarışmacı oldu?" İşte MasterChef yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef haftanın ilk takım oyunu ile ekranlara geliyor. Jüri üyeleri yarışmacılardan, Türkiye'nin yedi bölgesine ait tatlılar yapmasını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda ilk dokunulmazlık oyununun kırmızı takım oldu.
MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Bu aşamada demirhindi ürünü ile yaratıcı tabaklar yapmaları istendi ve 45 dakika süre verildi.
Çıkan tabakların değerlendirilmesiyle beraber Eda ile Burcu son ikiye kaldı. Günün bireysel dokunulmazlığını Burcu kazandı.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
All Star'da haftanın ilk takım oyunu gerçekleşti ve akabinde eleme adayları belli oldu. İlk isim, dokunulmazlığı alan Burcu'nun tercihi ile Ayaz potada yer alırken günün ikinci adayı olarak da Mert seçildi.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Eda - (Mavi takım kaptanı)
Çağatay
Burcu
Sergen
Ayaz
Esra
Suna
Mert
Sefa
Rıfat