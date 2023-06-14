MasterChef Türkiye'de heyecan bu akşam bir kez daha başlıyor. Her sezonu büyük heyecana sahne olan yarışmada eski yarışmacılar yeniden izleyicilerin karşısına çıkacak. İşte, bu yarışmacılardan biri olan Duygu Acarsoy hakkında bilgiler...