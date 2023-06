MasterChef Ebru kimdir?

MasterChef 2023 All Star 15 Haziran'da ilk bölümüyle yayınlanacak. Bu sezonda yeni kadrolar eski yarışmacılardan oluşacak. Yarışmada yer alacak isimler ise en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Bu isimlerden birisi de MasterChef'in eski yarışmacılarından olan Ebru Has oldu. "MasterChef Ebru Has kimdir, mesleği ne ve nereli?" sorularının yanıtları haberimizde... İşte, MasterChef Ebru Has biyografisi...