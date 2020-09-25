Masterchef'de bugün 25 Eylül akşamı eleme adayı heyecanı yaşanacak. Eleme adayları belirlendikten sonra pazar günü elenen isim belli olacak. Peki, Masterchef eleme adayı kim oldu? Kimler belirlendi? İşte Masterchef'de yaşananlar...

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında gözler dokunulmazlığı kazanan yarışmacıdaydı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Emir, bir arkadaşını eleme potasına göndermek üzere kararını açıkladı. MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı Özgül Coşar oldu.

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden Kırmızı takımda oylama yapıldı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Emir ve ilk eleme adayı Özgül dışındaki yarışmacılar için oylar kullanıldı. Bu oylama sonucunda en fazla oy verilen isim Esra oldu. Böylece Esra, altıncı haftanın ikinci eleme adayı oldu.