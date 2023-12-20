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        Haberler Televizyon Masterchef eleme adayı açıklanıyor! 20 Aralık MasterChef'te dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı?

        MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık heyecanı!

        MasterChef All Star yarışmasında mücadele hız kesmeden devam ediyor. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda heyecan sürüyor. Yarışmada son elenen isim Dilara olurken, dokunulmazlık oyunu kazananı merak konusu oldu. Bu haftanın kazananı şeflerin oylarıyla gecenin sonunda netlik kazanacak. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? İşte 20 Aralık 2023 Çarşamba günü dokunulmazlık oyunu kazananı...

        mhancer@haberturk.com
        Giriş: 20.12.2023 - 18:32 Güncelleme: 20.12.2023 - 18:32
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        MasterChef'te elenen son isim Dilara olurken haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu geldi çattı. Kıyasıya mücadele devam ederken MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takımın kazandığına ilişkin sorgulamalar sürüyor. İşte 20 Aralık 2023 Çarşamba MasterChef dokunulmazlık oyunu ile ilgili detaylar...

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        DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te dokunulmazlık oyunu ekranlara geliyor. Kazanan açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın ilk eleme adayı takım oylaması sonucunda Esra oldu.

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        MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM BELLİ OLDU!

        Kaptanlık oyunun ardından mavi ve kırmızı takımlar belli oldu.

        Mavi Takım

        Tahsin (Kaptan)

        Sergen

        Barbaros

        Hasan

        5

        Kırmızı Takım

        Eren (Kaptan)

        Kıvanç

        Esra

        Batuhan

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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