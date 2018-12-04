MasterChef çeyrek final haftasında yarışmacılar kıyasıya rekabet içerisinde mücadele etti. MasterChef'de final haftasına sayılı günler kala her yarışma büyük önem arz ediyor. İki dokunulmazlık oyununun ardından eleme potasına gidecek isim belli oldu. Peki, MasterChef haftanın ilk eleme adayı kim oldu? İşte, o isim...

TAKIM YARIŞINI KAZANAN EKİP

Takım kaptanlığını en güzel su böreğini yaparak kazanan Uğur bu akşam mavi takımın kaptanı oldu ve kırmızı takımın kaptanı olarak karşısına Eslem'i seçti. Tuzda balık pişiren yarışmacılar, ocak başında zor dakikalar yaşadı. Ayva tatlısı ve tuzda balığıyla en beğenilen takım kırmızı takım oldu ve böylece mavi takım eleme oyununa kaldı.

İLK DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM

Yarışmayı kaybeden mavi takım yarışmacılarından Uğur, Burcu ve Meltem, eleme adayı olmamak adına dokunulmazlık oyunu için savaştılar. Islama köfte yarışmasında ençok yemeği beğenilen isim Burcu oldu ve ilk dokunulmazlığı aldı.

İKİNCİ DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM

Burcu'nun ilk dokunulmazlığı almasının ardından final etabına kalan Uğur ve Meltem 15 dakikalık kısa bir sürede Çılbır yemeği yaparak ikinci dokunulmazlık için yarıştılar. Zorlu geçen mücadelenin ardından ikinci dokunulmazlığı kazanan isim Uğur oldu ve çeyrek final haftasında ilk eleme adayı Meltem oldu.

BÜYÜK ÖDÜL AÇIKLANDI!

MasterChef yarışmasında sona yaklaşılırken büyük jüri yarışmayı kazanacak yarışmacının alacağı ödülü açıkladı. MasterChef jürisi büyük ödülün 100 bin TL olduğunu açıkladı ve kazanan yarışmacının alacağı MasterChef kupasını da gösterdiler.

MASTERCHEF'DE GEÇEN HAFTA ELENEN İSİM

Heyecan dolu yarışma MasterChef Türkiye'de geçen hafta eleme potasına kalan üçlü Mehmet, Eslem ve Burcu oldu. Mürdüm eriği soslu kuzu sırt ile buğday rizotto yemeği ile jüri karşısına çıkan üç isimden biri elendi. Eleme potasından ilk çıkan isim Burcu oldu, son ikiye ise Mehmet ve Eslem oldu. Tabağı en az beğenilen Mehmet, MasterChef'ten elendi.

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