MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? 16 Eylül 2023 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme potasına çıkan son yarışmacı kim?

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? 16 Eylül 2023 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme potasına çıkan son yarışmacı kim?

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TV ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'da haftanın son eleme adayı belirlenecek. 16 Eylül Cumartesi günü yayınlanan 82. bölümde Elon Musk'ın özel şefi ve İngiliz Kraliyet ailesine yemeklerini yapan Akira Back konuk oluyor. 17 Eylül Pazar günü yayınlanan bölümde ise eleme potasına çıkan yarışmacılardan biri yarışmaya veda edecek. İşte 16 Eylül 2023 MasterChef eleme adayı ve dokunulmazlığı kazanan yarışmacıya ilişkin merak edilenler...