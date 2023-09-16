MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?
MasterChef eleme adayı ve dokunulmazlığı kazanan yarışmacı programı takip edenler tarafından takip ediliyor. Elon Musk'ın özel şefinin konuk olduğu yeni bölümde haftanın son eleme adayı ve dokunulmazlığı kazanan isim belli oluyor. İşte 16 Eylül Cumartesi MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayına ilişkin detaylar...
TV ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'da haftanın son eleme adayı belirlenecek. 16 Eylül Cumartesi günü yayınlanan 82. bölümde Elon Musk'ın özel şefi ve İngiliz Kraliyet ailesine yemeklerini yapan Akira Back konuk oluyor. 17 Eylül Pazar günü yayınlanan bölümde ise eleme potasına çıkan yarışmacılardan biri yarışmaya veda edecek. İşte 16 Eylül 2023 MasterChef eleme adayı ve dokunulmazlığı kazanan yarışmacıya ilişkin merak edilenler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef haftanın son dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. 16 Eylül Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümün ardından dokunulmazlık oıyununu kazanan takım belirlenecek.
MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Jüri değerlendirmeleri sonucunda dokunulmazlığı kazanan isim belli olacak.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Gecenin eleme adayları Sergen ve Ayaz oldu.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te haftanın yeni takımları belli oldu. İşte yeni haftanın takımları:
Mavi takım
Alican (Kaptan)
Barbaros
Kıvanç
Tolga
Esra
Azize
Kerem
Sefa
Eda
Kırmızı takım
Ayaz (Kaptan)
Tahsin
Hasan
Sergen
Dilara
Gamze
Tanya
Barış
Batuhan